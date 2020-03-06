قطر تعلق استخدام البطاقة الشخصية في التنقل منها وإليها

الدوحة/ الخليج 365
أعلنت الدوحة، الخميس، تعليق استخدام البطاقة الشخصية في الحركة من وإلى قطر، لمواطنيها ومواطني مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الجمعة.
وذكر مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، أنه "يتعين على جميع المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي استخدام جوازات السفر بدلا من البطاقات الشخصية الخاصة بهم للتنقل من وإلى قطر، اعتبارا من الجمعة".
وأوضح البيان، أن "هذا القرار يأتي تماشيا مع مساعي قطر لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8.
والسبت، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.
واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.
وتعد إيران، وفق تقارير أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس كورونا، مما دعا دولا لاسيما الخليجية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر، وإجلاء مواطنيها.
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