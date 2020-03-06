قطر.. 2 مليون دولار لتضميد جراح حريق النصيرات في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، أن قطر خصصت مبلغ 2 مليون دولار لتلافي الأضرار الناجمة عن الحريق الذي وقع في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه إسماعيل هنية بأمير قطر تميم بن حمد، بحسب بيان صدر عن الحركة، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان: "إن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد، وذلك في أحداث مخيم النصيرات، شارحًا له الأضرار التي خلفها الحريق الواسع، واستعرض حجم المأساة التي حلّت، وما وقع من شهداء ومصابين".

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وأضاف: "أبلغ صاحب السمو مشكورا رئيس الحركة، تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار الناجمة عن الحادث".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الكبير، الذي اندلع في سوق بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة إلى 10 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، بينهم 22 إصابة خطيرة.

فيما أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن "النتائج الأولية للحريق، كشفت أنه ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز (..) تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتدّ إلى المرافق والمحلات الملاصقة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.