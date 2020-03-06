صحيفة الخليج الالكترونية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عدداً من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية. كما صدر أمر ملكي بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الملك.. إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.