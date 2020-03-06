شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المرور» بشأن غرامة مخالفة زيادة أبعاد الحمولة لمركبات النقل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به تعد مخالفة مرورية، وتتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 900 ريال.
وأوضحت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحمولة المنقولة تؤثر بشكل مباشر على المركبة وقائدها، بالإضافة لتأثيرها على البنية التحتية للطرق.
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