مداهمة وكر لتزوير الوثائق الرسمية في الرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو لحظة ضبط قوات الأمن لتشكيل عصابي امتهن تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزل اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة. وأظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي سامي الشيباني عبر “السناب الأمني”، مراحل عملية التزوير داخل منزل مجهز بمعدات متكاملة للعملية والذي يعتبر مصنعاً لتزوير جميع الوثائق الرسمية. Advertisements وكانت شرطة الرياض قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على 7 وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، كانوا يديرون المصنع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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