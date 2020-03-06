شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يقرر إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجرى من منصبه، كما قرر تعيينه فى مستشارا بالديوان الملكى بدرجة وزير. وقرر الملك سلمان تكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

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