شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية لمدة 30 يوما بعد رصد حالات إصابة بفيروس كورونا فى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتيه المرسوم الرئاسى بعد ساعات من إغلاق مسؤولين لكنيسة المهد فى بيت لحم ومنعوا السياح الأجانب من الإقامة فى فنادق الضفة الغربية. Advertisements وقال أشتيه وهو يتلو المرسوم "إعلان حالة الطوارئ فى جميع الأراضى الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه". وأضاف أشتيه أن الرئيس خوله بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتطبيق المرسوم وعلى ذلك فقد تقرر إغلاق كل المدارس والكليات ورياض الأطفال وإلغاء حجوزات السياح الأجانب.

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