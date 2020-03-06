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النائب العام اللبنانى يوقف أمرا بتجميد أصول بنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النائب العام اللبناني، اليوم الخميس، أمرا بتجميد أًصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن هذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالى فى فوضى بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.

 

وقالت المذكرة الصادرة عن النائب العام غسان عويدات، إن "السلطات المالية الدولية تنوى وباشرت فى إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية" دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

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وأصدر النائب العام المالى اللبنانى أمرا بتجميد أصول 20 بنكا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها اليوم الخميس.

 

 

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