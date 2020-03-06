شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن استعداده لشن عملية عسكرية فى محافظة الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى استعداده لشن عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات الحوثية فى محافظة الجوف، شمالى شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمنى العميد عبده مجلى - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إن قوات الجيش تعمل على إجراءات تنظيم المعركة لتنفيذ العمليات العسكرية و بجاهزية قتالية ومعنوية عالية لتحرير الجوف، والانطلاق صوب العاصمة صنعاء وبقية المناطق.

وأكد أن محافظة الجوف ستظل عصية على الانكسار والخضوع ولن تقبل بحكم الميليشيات الحوثية، وتوعد الحوثيين برد قاسي، جراء جرائمهم بحق المواطنين وتهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق المحلات التجارية وتعطيل الحياة فى المدين".