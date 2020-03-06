شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: التدابير بالحرمين استكمال للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة يأتى استكمالاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تقوم بها المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد covid-19"، ولإبقاء بيئة الحرمين الشريفين مثالية نموذجية خالية من الأمراض والأوبئة، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار يجسد بجلاء حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح السديس - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن الإجراءات الاحترازية شملت منع الاعتكاف أو الافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات إلى الحرمين الشريفين، وإغلاق مشارب زمزم، ومثل ذلك فقد تضمنت الإجراءات الاحترازية إغلاق المسجد القديم من الحرم النبوى الشريف.

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وأضاف أن هذه الإجراءات تقتبس "ضياءها" من قواعد الشريعة الغراء، بضرورة حفظ النفس والبدن وسد الذرائع وتَوَقِى الأمراض والأوبئة.

وقال إن الرئاسة - بكامل طاقمها - على أهبة الاستعداد وتبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدى الحرمين الشريفين، بما يمكنهم - بإذن الله - من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، مشيداً بتعاون مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة الأمنية أو الحكومية أو الأهلية.