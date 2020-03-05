بغداد.. هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، إن المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط العاصمة بغداد، تعرضت لهجوم صاروخي، الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وقال المصدر، للأناضول، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "صاورخا مجهول المصدر استهدف المنطقة الخضراء، أعقبه إطلاق صفارات الإنذار تحسبا لهجوم متواصل".

وأوضح أن "الصاروخ سقط بمحيط السفارة الأمريكية، من دون أن يحدث أضرارا مادية أو خسائر بشرية".



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والإثنين الماضي، استهدفت المنطقة الخضراء بصاروخين مجهولي المصدر، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.



وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق.



وكانت فصائل شيعية مسلحة من بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.



وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صّوت البرلمان العراقي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

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