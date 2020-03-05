فلسطين تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة كورونا

أيسر العيس/ الخليج 365

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، قال إن عباس، "أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وأضاف اشتية، أن "حالة الطوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد".



وشدد على أن الحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط.



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وأردف اشتية، "تغلق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون والأطباء على رأس عملهم".

وقال إنه سيتم إغلاق المعابر والجسور عند الحاجة.



ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على منع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاطهم بوفد يوناني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.