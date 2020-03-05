في مشهد نادر.. صحن الطواف بالكعبة خال من الطائفين والمصلين

الرياض/ الخليج 365

في مشهد نادر وغير معتاد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صورا وفيديوهات تظهر إخلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك ضمن إجراءات احترازية تتخذها السلطات السعودية لمنع عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

ووفق رصد للأناضول، أثار مشهد صحن الكعبة فارغا بعد إخلائه، ردود أفعال عبر وسائل التواصل.

وأظهرت صور وفيديوهات عبر موقع "تويتر"، الكعبة المشرفة ومن حولها صحن الطواف وقد خلا من الطائفين والمصلين.

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كما أظهر بث قناة "القرآن الكريم" السعودية، الحرم المكي، خالٍ تماما من المعتمرين، في مشهد غير معتاد على الإطلاق.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السعودية إغلاق الحرمين الشريفين ما بين صلاتي العشاء والفجر، ضمن ما قالت إنها "اجراءات احترازية لمنع العدوى"، وذلك بعد تسجيل البلاد خمس إصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

كما قالت إنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط، إضافة إلى إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع، دون تحديد فترة هذه الإجراءات.

والأربعاء، قررت سلطات السعودية تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، خشية وصول الفيروس إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين.

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