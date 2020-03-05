استشهاد جنديين تركيين في منطقة عملية "درع الربيع"

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد جنديين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة عملية "درع الربيع" شمال غربي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن قوات النظام السوري أطلقت نيرانها ضد القوات التركية قبيل اتفاق تركي روسي حول إدلب.

وأكد البيان أن القوات التركية ردت بشكل مكثف على مصادر النيران في المنطقة، ودمرت الأهداف المحددة.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بعد قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في إدلب السورية.

ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.

وإطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.



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