“كورونا” يتفشى بسجون إيران والنظام يحرم السجناء من الكمامات

صحيفة الخليج الالكترونية أكد شاهين قبادي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية , بأن السجون الإيرانية تمتلئ بمصابي فيروس كورونا , بسبب إمتلاء السجون بالسجناء , حيث بات ينام عدد من السجناء في الممرات وقرب المرافق الصحية على الأرض , وحرمانهم من الحصول على الكمامات والمطهرات وعدم توفر الصابون ومواد الغسل ببعض السجون.

وأوضح قبادي بأن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير فظيع في سجون مختلفة منها سجن طهران الكبير (فشافويه) وسجن ايفين وسجن جوهردشت وسجن كرج المركزي وسجن قزلحصار وسجن اروميه وسجن شيبان بالأهواز وسجن كاشان.

كما أن سجينين سياسيين آخرين مصابين بفيروس كورونا في سجن شيبان بالأهواز تم نقلهما إلى الحجر في السجن ولا تتوفر معلومات عنهما. و تفشي فيروس كورونا في سجون إيران لاسيما ”فشافويه“ و”جوهردشت“ و”قزلحصار“ و”مركزي كرج“ و”اروميه“ و”شيبان بالأهواز“ و”كاشان“

من جهتها حذرت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مرة أخرى من انتشار كورونا في سجون إيران ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة السجناء وسلامتهم للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبيرة.

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