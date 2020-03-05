الشباب يهزم العدالة برباعية

صحيفة الخليج الالكترونية

صالح الشباب جماهيره بعد فوزه على ضيفه العدالة 4/0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، (الجولة 21) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي العدالة على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز الأخير.