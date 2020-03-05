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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد والحزم

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

فرط فريق الاتحاد بفوز كان بمتناول اليد حينما سقط بفخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الحزم بهدف لمثله وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الحزم بالرس لحساب الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثاني عشر وأيضاً رفع الحزم رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثالث عشر.

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