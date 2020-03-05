خصومات تصل إلى 15% على مستويات اللغة الإنجليزية بغرفة أبها

ابها يعلن مركز التدريب بغرفة أبهاعن تقديم مستويات اللغة الإنجليزية وذلك بالتعاون مع اكاديمية اكسفورد إبتداء من يوم الأحد

الموافق ٢٣ مارس 2020 وتستمر لمدة أربعة أسابيع- لكل مستوى في الفترتين الصباحية والمسائية ويَحصُل المُتدرب في الكورس على شهادة تحوي إعتمادات دولية ومحلية: *إعتماد من أكاديمية إكسفورد المعتمد من وزارة التعليم

* إعتماد من الغرفة التجارية بأبها Advertisements اختبار تحديد المستوى مجانا

مناهج بريطانية علماً بأن المقاعد محدودة ورسوم المستوى الواحد 850 ريال الخصومات والعروض

رسوم التسجيل المبكر 750

*خصم 15%لمستفيدين الضمان *خصم 10% لقراء صحيفة الخليج بشرط استخدام رابط الصحفية أثناء التسجيل

*خصم 10% للطلاب مع ضرورة إرفاق ما يُثبت

للتسجيل :

‏https://docs.google.com/forms/d/1ZB5Gf8Ng1P3bzL9py9O2AlMCCQ1z1JOn5Q8-DE2B5Cc

للإستفسار :

0582780301

0533441323

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