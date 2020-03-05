شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تنشر أسماء المتقدمين على وظائفها وتدعوهم للمطابقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت أمانة محافظة جدة 400 متقدم ومتقدمة على وظائفها لاستكمال إجراءات مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية، بمبنى الأمانة الرئيسي.

وأهابت الأمانة بالمعلن أسماؤهم مراجعة الأمانة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجداول وإحضار الوثائق المطلوبة، (أصل الهوية- ووثيقة التخرج)، مؤكدة أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفاة لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له، يعتبر عازفاً عن رغبته في التوظيف.

وأوضحت أمانة محافظة جدة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).