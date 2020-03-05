دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تؤكد على بيع الوحدات الأولى من هاتف Mate Xs بسرعة فائقة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت العملاق الصيني اليوم على بيع الوحدات الأولى من هاتف Mate Xs القابل للطي خلال ثواني، بعد إطلاق الوحدات الأولى في السوق الصيني.

قدمت شركة هواوي مؤخراً إصدارها الجديد من الهواتف القابل للطي Mate Xs، الذي جاء برقاقة معالج Kirin 990 5G، مع تحسينات في آلية إغلاق الهاتف، واليوم أعلنت الشركة عن بيع الوحدات الأولى من الهاتف خلال بضع ثواني، كما أكدت على خططها لبدء المرحلة الثانية لبيع الهاتف في 8 من مارس.

أطلقت شركة هواوي إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Mate X في الأسواق في نهاية العام الماضي، حيث حقق الهاتف آداء جيد في المبيعات رغم إرتفاع مستوى تسعير هذا الإصدار، وقد وصلت مبيعات هواوي إلى 100000 وحدة خلال شهر واحد فقط.

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واليوم يبدأ الإصدار الثاني Mate Xs في المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، ولا يختلف الحال مع هذا الإصدار أيضاً الذي إستطاع أن يجذب المستخدمين مع سعر 2400 دولار، ومعالج Kirin 990 5G، وتعزيز أكثر لفواصل الشاشة، إلى جانب نظام التبريد الجديد في الهاتف.

يذكر أن هاتف Mate Xs جاء ببعض المواصفات التي لا تختلف عن الإصدار السابق، حيث يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تؤكد على بيع الوحدات الأولى من هاتف Mate Xs بسرعة فائقة ظهر على التقنية بلا حدود.