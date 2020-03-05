شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العالم هذا المساء.. إعلان حالة الطوارئ فى فلسطين بسبب كورونا.. إصابة 22 شخصا جراء خروج قطار عن مساره بفرنسا.. وشوارع إيطاليا تخلو من المارة بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر تفشى فيروس كورونا على أحداث الساحة العالمية مساء اليوم الخميس والتى جاء على رأسها، إعلان حالة الطوارئ فى فلسطين بسبب "كورونا"، وإصابة 22 شخصا جراء خروج قطار عن مساره بفرنسا، وشوارع إيطاليا تخلو من المارة بسبب تفشى فيروس كورونا.

وإليكم التفاصيل...

إعلان حالة الطوارئ فى فلسطين بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تفعيل خطة الطوارئ في أريحا وبيت لحم والأغوار في إطار توجيهاتها الاحترازية من تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.

إلى ذلك، أعلنت الطوائف المسيحية في فلسطين إغلاق كنيسة المهد وعدم استقبال السياح والحجاج اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ بيت لحم، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.

من جهته دعا مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف "كورونا" كمال الشخرة، اليوم الخميس، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بـ"كورونا" واستقاء المعلومات من وزارة الصحة فقط.



الامن يرتدى الكمامات



السائحون خارج كنيسة المهد



السائحون يرتدون الكمامة



تطهير الاتوبيسات



تطهير السيارات السياحية



سائح يرتدي قناعًا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا



سائحة ترتدى الكمامة



سيلفى السائحة والكمامة



سيلفى المواطن والامن بالكمامة

وأعلن الشخرة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بـ"كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم، وأن الطواقم الطبية المتخصصة أخذت عينات من موظفي الفندق وبعض السياح المتواجدين فيه، وأظهرت النتائج الأولية للعيانات الاشتباه بأربع حالات، وستعلن النتائج النهائية رسميا فور الانتهاء من العمل فيها.

وأكد أن الوزارة فرضت الحجر على الفندق وأغلقته بشكل مؤقت إلى حين ظهور النتائج النهايئة للعينات الأربع، ورفعت توصيات إلى مجلس الوزراء بإغلاق المدارس والجامعات في بيت لحم لأسبوعين في حال ثبت وجود إصابة، وهناك توصية بعدم استقبال أي وافدين من العالم، وهناك توصية بخصوص المساجد والكنائس.

إصابة 22 شخصا جراء خروج قطار عن مساره بفرنسا

قال مسؤولون محليون إن قطارا فائق السرعة خرج عن مساره بين ستراسبورج بشرق فرنسا والعاصمة باريس اليوم الخميس مما أدى لإصابة 22 شخصا أحدهم إصابته خطيرة، وقالت السلطات المحلية فى بيان إن الشرطة وأجهزة الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث الذى وقع بالقرب من إنجنهايم فى منطقة با-ران، وذكر البيان أن "التقييم المبدئى يفيد بأن شخصا واحدا حالته حرجة للغاية... ويخضع 21 آخرون للعلاج كحالات حرجة نسبيا".

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وكان هناك 348 راكبا على متن القطار، وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية على تويتر إن سائق القطار "أصيب بإصابة بالغة" ونقلته طائرة هليكوبتر، وأضافت أن انهيارا أرضيا كبيرا أدى لوقوع الحادث، وذكر متحدث باسم الشركة أنه تم تغيير مسار قطارات أخرى ولم تتعطل الخدمات.



الحادث



القطار



أثار الحادث



تعطل حركة القطارات



جانب من الحادث



حادث قطار فى فرنسا



خروج قطار عن مساره



خروج قطارعن مساره

شوارع إيطاليا تخلو من المارة بسبب تفشى فيروس كورونا

شهدت شوارع إيطاليا حالة من الهدوء التام بعد تفشى فيروس كورونا القاتل فى البلاد حيث ارتفع عدد الوفيات فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا إلى 107 أشخاص، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3089 منهم 295 فى العناية المركزة فى حالة خطيرة، وتعافى حوالى 276 شخصا، وأكدت وزيرة التعليم الإيطالية، لوتشيا أتسولينا، أن المدارس فى عموم البلاد ستبقى مغلقة أعتبارا من اليوم الخميس، حتى الـ15 من شهر مارس الجارى.

وأعلن المركز الثقافى الإسلامى فى إيطاليا المعروف باسم "جامع روما الكبير"، اليوم الخميس، أنه سيتم تعليق صلاة الجمعة غدا الجمعة 6 مارس ، وذلك فى سياق حالة الطوارئ التى يفرضها انتشار فيروس "كورونا".



إغلاق المدارس



الحمام يزين الشوارع



الشوارع تخلو من المارة



حذر فى إيطاليا



خلو المطاعم من الزبائن



دور العبادة



شوراع إيطاليا