شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين تركيين برصاص القوات السورية فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن اثنين من جنودها قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بعدما فتحت قوات الحكومة السورية النار فى منطقة إدلب، وقالت الوزارة فى بيان إن القوات التركية ردت بإطلاق النار على أهداف للحكومة السورية.

فيما أعلنت محافظة غازى عنتاب التركية أن إرانز كايا، أحد الجنود الأتراك المشاركين فى العدوان التركى على سوريا، قتل اليوم خلال عملية عسكرية فى محافظة إدلب السورية، وهو ما نشرته البلدية التركية على حسابها بموقع تويتر.

يذكر أن الشرطة التركية اعتقلت أمس الأربعاء باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار فى موقع "أودا تى فى"، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركى الذى قتل فى ليبيا وكشف هويته، وعرضت محطة "أودا تى فى" لقطات يوم الثلاثاء عن الجنازة فى مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن مراسم الدفن جرت بصمت، من دون مشاركة مسؤولين رفيعى المستوى.

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وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق تيرك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات. ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل نائب حزب الصالح المعارض أوميت أوزداى فى مؤتمر صحفى فى البرلمان تم بثه عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنت قناة "أودا تى فى".

وتعليقاً على ذلك قال إرول أونديروجلو، فى منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا، في صفحته على موقع تويتر: "يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته فى ليبيا من مسؤول فى حزب سياسى، وليس من أخبار أودا تي في. نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول".