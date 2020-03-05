شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تندد بإيران لسماحها بدخول مواطنيها دون ختم جوازاتهم وسط تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان حكومى، اليوم الخميس، إن السعودية نددت بإيران لسماحها بدخول مواطنين سعوديين وسط تفشى فيروس كورونا، ودعتها للإفصاح عن هويات السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ أول فبراير.

وشدد البيان على أن هذا السلوك "يحمل طهران المسئولية المباشرة فى التسبب فى تفشى الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم وتشكيل خطر صحى يهدد سلامة البشرية".

وحث البيان المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية الإفصاح عن ذلك فورا، وقال إنه سيتم استثناء المسافرين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر فى حال بادروا إلى ذلك فى مدة أقصاها 48 ساعة .