شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى ديفيد بيزلى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقىالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، ديفيد بيزلى مدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى، مشيرا أنهم ناقشنا الجهود المشتركة في تقديم المساعدة للمتضررين فى دول العالم.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:"استقبلت مدير برنامج الأغذية العالمى ديفيد بيزلي.. وناقشنا خلال اللقاء الجهود المشتركة فى تقديم المساعدة للمتضررين فى مناطق الأزمات والتوترات والأوبئة فى مختلف أنحاء العالم.. وأكدت استعداد الإمارات الدائم لتقديم أشكال الدعم كافة للمبادرات الإنسانية".



محمد بن زايد

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من مون جاى إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديق، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بحث الرئيس الكوري - خلال الاتصال الهاتفي - أزمة فيروس " كورونا المستجد " والإجراءات التي يتم اتخاذها في التعامل معه، في البلدين و على المستوى الدولي، وآخر مستجداته.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. عمق العلاقات الإماراتية - الكورية ومتانتها واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجمهورية كوريا الجنوبية في مواجهة فيروس " كورونا ".. وأعرب عن خالص تعازيه في ضحايا الفيروس متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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من جانبه شكر الرئيس الكوري الجنوبي الشيخ محمد بن زايد على تضامن دولة الإمارات مع بلاده في ظل الظروف الحالية، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأعلنت دولة الإمارات العربية أمس الأربعاء وقف التدريبات العسكرية لمجندى الخدمة الوطنية والاحتياطية احترازيا من كورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق حثت وزارة الصحة الإماراتية في نبأ نشرته وكالة أنباء الإمارات الخميس المواطنين والمقيمين على تجنب السفر بسبب انتشار فيروس كورونا في عدة دول.