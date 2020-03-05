شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: إلغاء قرار فحص (PCR) يعكس تفهم الصعوبات التي واجهت المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، بقرار السلطات الكويتية بوقف العمل بالتعميم الخاص بإجراءات فحص (PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول ومن بينها مصر.

وقال القوني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مساء اليوم الخميس - إن القرار يعكس تفهماً مقدراً من الجانب الكويتي للصعوبات التي واجهت المسافرين المصريين في الحصول على الشهادة المطلوبة، وضيق الوقت المتاح لدى الكثيرين منهم لإتمام الإجراءات.

وأشاد سفير مصر لدى الكويت، بالاتصالات البناءة التي تمت مع المسئولين الكويتيين خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع، والتي عكست عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا عقب اجتماعه الاستثنائي اليوم، بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بوقف العمل بالتعميم رقم (25) الصادر من الإدارة بتاريخ 3 مارس الجاري، بشأن فرض إجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول، ومن بينها مصر؛ وذلك بسبب تعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول.

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تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، تعميما لجميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر، والفلبين، والهند، وبنجلاديش، وسوريا، وأذربيجان، وتركيا، وسيريلانكا، وجورجيا، ولبنان، بإجراء فحص طبي "شهادة - PCR"، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم الكويت، مشددة على أن يكون إجراء الفحص، صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارة الكويت، أو من السلطات المحلية في الدول التي لا يوجد للكويت سفارات بها.

وأوضحت أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس، فإن الراكب يمنع من دخول الكويت، ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة، دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية، وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.