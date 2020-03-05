ارتفاع عدد قتلى حريق وسط غزة إلى 10

غزة/ نور أبو عيشة، محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الكبير، الذي اندلع في سوق بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة إلى 10 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن حريقا كبيرا اندلع، الخميس، في سوق مخيم النصيرات، أسفر عن مصرع 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، وإصابة 57 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة.

وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الصحة، مصرع 9 مواطنين، وإصابة 58 آخرين.



وفي وقت سابق الخميس، أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن النتائج الأولية للحريق، كشفت أنه ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز (..) تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتدّ إلى المرافق والمحلات الملاصقة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.