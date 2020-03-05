تشاووش أوغلو: اليونان تخلت عن القانون الدولي عندما هاجمت طالبي اللجوء

برلين / جنيد قره داغ / الخليج 365وزير الخارجية التركي في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية:

- اليونان "تطلق النار على طالبي اللجوء في البر والبحر، وتتصرف بشكل غير إنساني"

- السلطات اليونانية تقوم بإغراق قوارب طالبي اللجوء وتطلق الغاز المسيل للدموع عليهم ما أدى إلى مقتل 3 منهم

- تركيا "لن تقبل بعد الآن" تحمل عبء اللاجئين وحدها وهذا "ليس تهديدا أو ابتزازا أو مناورة سياسية"

- الحل في سوريا يجب أن يكون بإيقاف الحل العسكري الذي ينتهجه نظام الأسد وتفعيل عملية التسوية السياسية

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن اليونان أوقفت العمل بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في اللحظة التي أطلقت فيها النار على طالبي اللجوء.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، أوقفت العمل بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وتطلق النار على طالبي اللجوء في البر والبحر، وتتصرف بشكل غير إنساني".

وأضاف أن السلطات اليونانية تقوم بإغراق قوارب طالبي اللجوء، وتطلق الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى مقتل 3 من طالبي اللجوء وجرح آخرين جراء ذلك.

وأكد أنه لم يعد بالإمكان حماية أوروبا من طالبي اللجوء، مضيفا: "ملايين الأشخاص في سوريا تم تهجيرهم من أرضهم ونزحوا باتجاه الحدود التركية. الشرق الأوسط هو جار لكم وليس بعيد كما تعتقدون، والأحداث ستؤثر على أوروبا أيضا".

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وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا "لن تقبل بعد الآن" تحمل عبء اللاجئين وحدها، مشددا على أن ذلك "ليس تهديدا أو ابتزازا أو مناورة سياسية".

وأفاد بأن تركيا توفر الحماية والدعم اللازمين لـ4 ملايين شخص، وأنها تعمل بمبدأ عدم الإعادة القسرية لللّاجئين.

في هذا الخصوص، أكد أنه لا يتعين على تركيا منع اللاجئين من الذهاب إلى بلدان آخرى.

وأوضح أن الحل في سوريا يجب أن يكون بإيقاف الحل العسكري الذي ينتهجه نظام بشار الأسد، وتفعيل عملية التسوية السياسية، وإعادة السوريين إلى مناطقهم التي حررتها تركيا من الإرهابيين.



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