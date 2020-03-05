الكويت توقف فحص "خلو من كورونا" لـ 10 دول

الكويت/ الخليج 365

أوقفت الكويت، الخميس، قرارا يفرض إجراءات فحص خلو من كورونا "PCR"، اشترطته قبل يومين على القادمين من 10 دول.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح.

وطلب المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني، بوقف العمل بالتعميم القاضي بشأن فرض إجراءات فحص "PCR" على المسافرين القادمين من بعض الدول.

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وأرجع الوقف إلى تعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات المطلوبة لأسباب تقنية لا تتوافر لدى بعض الدول.

والثلاثاء الماضي، أصدرت إدارة الطيران تعميما يلزم جميع القادمين من الفلبين والهند وبنغلادش ومصر وسورية وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان، بإجراء فحص "PCR"، يؤكد خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد قبل دخولهم الكويت، بدءا من 8 مارس/ آذار الجاري، قبل أن توقف العمل، الخميس.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى الخميس، في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.