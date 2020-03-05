بوتين: توصلنا وتركيا إلى وثيقة مشتركة رغم التباينات حول إدلب

موسكو / الخليج 365بوتين في مؤتمر صحفي مع الرئيس أردوغان:

- "لدينا اختلاف (مع تركيا) في وجهات النظر حول سوريا إلا أننا نجحنا اليوم أيضا في التوصل إلى اتفاق"

- "أعددنا وثيقة مشتركة مع تركيا" حول وقف إطلاق النار في إدلب

- أعرب عن إيمانه بأن هذه الوثيقة ستساهم في إحلال وقف إطلاق النار في إدلب وتحقيق تقدم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، التوصل إلى وثيقه مشتركه مع تركيا حول وقف إطلاق النار في إدلب شمال غربي سوريا رغم التباينات بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين إن لدى بلاده "اختلاف (مع تركيا) في وجهات النظر حول سوريا إلا أننا نجحنا اليوم أيضا في التوصل إلى اتفاق".

Advertisements

وأوضح أن بلاده أعدت وثيقة مشتركة مع تركيا حول وقف إطلاق النار في إدلب، وسيقوم وزيرا البلدين باستعراضهما لاحقا.

وأعرب عن إيمانه بأن هذه الوثيقة ستساهم في إحلال وقف إطلاق النار في إدلب، وتحقيق تقدم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة.

يتبع//الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.