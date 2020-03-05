بوتين: توصلنا وتركيا إلى وثيقة مشتركة رغم التباينات حول إدلب

موسكو / الخليج 365بوتين في مؤتمر صحفي مع الرئيس أردوغان:
- "لدينا اختلاف (مع تركيا) في وجهات النظر حول سوريا إلا أننا نجحنا اليوم أيضا في التوصل إلى اتفاق"
- "أعددنا وثيقة مشتركة مع تركيا" حول وقف إطلاق النار في إدلب
- أعرب عن إيمانه بأن هذه الوثيقة ستساهم في إحلال وقف إطلاق النار في إدلب وتحقيق تقدم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، التوصل إلى وثيقه مشتركه مع تركيا حول وقف إطلاق النار في إدلب شمال غربي سوريا رغم التباينات بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين إن لدى بلاده "اختلاف (مع تركيا) في وجهات النظر حول سوريا إلا أننا نجحنا اليوم أيضا في التوصل إلى اتفاق".
وأوضح أن بلاده أعدت وثيقة مشتركة مع تركيا حول وقف إطلاق النار في إدلب، وسيقوم وزيرا البلدين باستعراضهما لاحقا.
وأعرب عن إيمانه بأن هذه الوثيقة ستساهم في إحلال وقف إطلاق النار في إدلب، وتحقيق تقدم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة.
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