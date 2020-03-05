داخلية غزة: حريق "النصيرات" ناجم عن تسرب للغاز داخل مخبز

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، أن النتائج الأولية للحريق الذي وقع في مخيم النصيرات، وسط القطاع، وتسبب بمصرع 9 فلسطينيين وإصابة العشرات؛ ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز.

وقالت الداخلية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "من خلال التحقيق الأولي تبيّن أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز ما أدى لاشتعال النيران في المكان".

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وأضاف البيان، "تلا الحريق انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتداده إلى المرافق والمحلات الملاصقة".



وتابع "في هذا الأثناء لا تزال القوات والأجهزة المختصة تعمل على متابعة الآثار الناجمة في مكان الحريق".

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مصرع تسعة مواطنين، بينهم أربعة أطفال، وثلاث سيدات، ورجلين، نتيجة حريق وقع وسط القطاع، وأدى لإصابة 58 مواطناً بجروح متفاوتة منها 14 حالة خطيرة، لا زالت حتّى هذا الوقت تتلقى العناية الفائقة داخل أروقة المستشفيات في غزّة.

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