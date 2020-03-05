"التايم" تختار توكل كرمان ضمن أكثر 100 امرأة تأثيرًا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

اختارت مجلة "التايم" الأمريكية، الخميس، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام، توكل كرمان، ضمن أكثر 100 امرأة تأثيرا خلال المائة عام الأخيرة.

وعزت المجلة اختيارها هذا إلى الدور الذي لعبته كرمان في اليمن عام 2011، وقبل ذلك بسنوات حينما "كانت تخرج بمسيرات أسبوعية احتجاجا على الفساد".

ووصفت "التايم" كرمان بأنها "حاملة شعلة الربيع العربي"؛ حيث كانت -حينما حل الربيع العربي في اليمن عام 2011- في مقدمة صفوف الثائرين.

وأضافت أن كرمان بدأت نضالها ضد الفساد قبل ذلك بـ4 سنوات بمسيرات أسبوعية تجوب شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.

واعتبرت المجلة أن كرمان دعت لنهاية نظام اعتقدت أنه سلب مستقبل شباب بلدها (في إشارة لنظام الرئيس الراحل على عبدالله صالح)، متحدية العرف الخاص بالمرأة في بلدها الإسلامي المحافظ.

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وقالت أيضا إن قيادة كرمان لاعتصام دام شهورا عديدة أكسبها لقب "أم الثورة".

وأوضحت أن إصرار كرمان على الحوار السلمي في وجه الغازات المسيلة للدموع ومداهمات الشرطة ومذبحة وحشية جعلها تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2011؛ لاضطلاعها بـ"دور قيادي في الكفاح من أجل حقوق المرأة والديمقراطية والسلام في اليمن".

وأشارت المجلة إلى أن كرمان كانت أول يمنية وأول امرأة عربية وثاني امرأة مسلمة تفور بجائزة نوبل، وكانت أصغر حائز على جائزة نوبل للسلام في ذلك الوقت، حين كانت في الـ32 من عمرها.

ومن الشخصيات الأكثر تأثيرا في القرن الأخير، أيضا، وفق قائمة مجلة "التايم"، ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ، ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي.



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