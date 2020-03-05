جامعة الملك سعود الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحیة عن وظائف شاغرة ” للرجال والنساء ” لحملة الثانویة فما فوق، للعمل بالجامعة بمدینة الریاض، وتضمنت الوظائف -منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ” للرجال – الریاض “، مساعدة مكتب ” للنساء – الریاض”، منسق الندوات والمؤتمرات للرجال. وأوضحت الجامعة أن التقدیم ُمتاح الآن بدأ الیوم الخمیس بتاریخ 05/03/2020م وینتھي یوم الخمیس بتاریخ 19/03/2020م. Advertisements للتقديم من خلال الرابط التالي: 1ُ -منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ” للرجال – الریاض ” :هنا 2ُ -مساعدة مكتب ” للنساء – الریاض ” : هنا 3-مُنسق الندوات والمؤتمرات ” للرجال – الرياض ” : هنا

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