تهنئة حارة لوزير الشؤون الإسلامية د.عبدالطيف آل الشيخ بزفاف كريمته

صحيفة الخليج الإلكترونية

خلق الله الأنسان في أحسن تقويم ، فجعل من الإنسان ذكرا وأنثى ، وجعل المودة والرحمة بينهما من خلال ركن الزواج .

وسعادة الإنسان في هذه الحياة عندما يرى ذريته هم السابقون إلى درجات العلى والكمال ، فمن هنالك يزداد فرحًا وسرورًا .

فأعظم فرحة للأب بعد رحلة طويلة مع البنت تربية ورعاية يقدمها إلى رفيقها في الحياة ليعيشا تحت سقف المودة والرحمة دون المساس بكرامة كل منهما .

لقد كان من السابقين إلى الخير ، والداعين إلى البر معالي الدكتور وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ – حفظه الله – صاحب الهمم العالية ، والمواقف النبيلة، والجهود الرامية .

ففي هذه الليلة تشهد مدينة الرياض حفلة زفاف كريمته مع عبدالعزيز بن خالد المشعل على شرف صاحب السمو معالي أمير منطقة الرياض في أعظم موقف يثبت مكانة الوزير ورتبته عند الناس لاسيما آل سعود الكرام ، الذين هم في دين الله خادمون.

إذا سمحتم لي – معالي الوزير – أقول : إن مناسبة زفاف بنتكم مع الشاب عبدالعزيز بن خالد المشعل جاءت لتؤكد لنا مدى حسن تعاملكم مع الناس لذا حضر القريب والبعيد

فكم كنت أتمنى في مثل اليوم مشاركتكم جسميا لنحيي المناسبة معا ، ولكن شاءت الإرادة الربانية أن تكون بالروح !.

وإن تشريف أمير الرياض لكم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز – حفظه الله – لمراسم الزفاف يقدم رسالة قوية مفادها أن دوركم في خدمة بلاد الحرمين تحت ظل قيادتها الرشيدة ، فكانت جهودكم واضحة ، وتشهد وزارة الشؤون الإسلامية بذلك .

وفي الختام أسأل الله للعروسين التوفيق وسداد الرأي ، وأن يجمعهما على المحبة والمودة والرحمة ، وأن يرزقهما ذرية صالحين على دربكم سائرون في خدمة الدين والمجتمع .

وكما لا أنسى الدعاء لجميع المشاركين الكرام بأن يجعل الله سعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا .

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بقلم

الشيخ: نورالدين محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا .