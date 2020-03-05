تركي بن طلال للاعبي أبها: من صعد للقمة في شهر يستطيع بالعزيمة الحفاظ عليها

ابها قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بزيارة نادي أبها يوم أمس الأربعاء بهدف تحفيز الفريق الأول قبل مباراة التعاون والتي ستقام عصر السبت المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال سموه أثناء لقاءه برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين إن ‫إعادة الانتصارات لن تكون إلا بالروح القتالية ، وأن تنصهر العقول معاً لهدف واحد هو الفوز ولا شيء غيره. ومن صعد في أشهر من القاع إلى القمة، يستطيع بالعزيمة أن يتمسك بها.‬

‫⁧من جانبه قدم رئيس النادي د . أحمد الحديثي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال على حضوره ودعمه للفريق قبل المباراة القادمة ، والتي بإذن الله أن يحقق الفريق فيها الفوز بالثلاث نقاط .

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