شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تفتح باب التقديم على وظيفة «داعية» بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالا/ونساء) بمختلف مناطق المملكة، أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الالكتروني عبر الرابط: (اضغط هنا)، ابتداءً من الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد، وأن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم، وحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.