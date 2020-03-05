دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بعد إيران.. إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء بسبب كورونا

قررت السلطات المعنية في مدينة كربلاء، إلغاء صلاة الجمعة غدًا، في مدينة كربلاء، نظرًا للظرف الصحي الراهن بالعراق، ولمنع تفشي فيروس كورونا بالمدينة، ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار مماثل اتخذته إيران.

وذكرت السلطات المختصة في كربلاء، في بيان لها، أنه «بالنظر للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت إليه دائرة صحة محافظة كربلاء، من الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع».

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مقدم من BBC

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يذكر أن إيران قررت إلغاء صلاة الجمعة غدًا في معظم المدن، عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد وارتفاع أعداد الوفيات والإصابات إلى أرقام غير مسبوقة، لتصبح إيران الثانية بعد الصين في عدد الوفيات.

كما قررت الإمارات –في وقت سابق- ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة عن عشر دقائق.

وقررت كل من السعودية والكويت أن تكون خطبة الجمعة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.