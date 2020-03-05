لهواة الظواهر الفلكية النادرة.. قمر الدودة العملاق في سماء القاهرة 9 مارس

كتب- وكالات:
إذا كنت من هواة متابعة ومشاهدة الظواهر الفلكية النادرة، فأنت على موعد مع حدث استثنائي ليلة الاثنين 9 مارس، عندما يظهر في السماء قمر الدودة العملاق، الذي يكون فيه القمر أكبر وأكثر إشراقا.
اكتمال القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، لذلك يكون وجهه مضاء بالكامل، وفي أقرب مدار إلى الأرض.
ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة، ولا حاجة لاستخدام معدات باهظة الثمن لمشاهدة البدر العملاق.
قمر الدودة العملاق سيكون مرئيا طوال ليلة 9 مارس الجاري.
وأطلق على بدر مارس اسم قمر الدودة لأنه يظهر في بداية فصل الربيع، الذي يشهد بدء ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد، وبالتالي ظهور ديدان الأرض من مخابئها.
ويحمل بدر شهر مارس أيضا أسماء أخرى ترتبط جميعها بتقويم المزارعين، مثل القمر الغراب وقمر الصوم الكبير وقمر السكر وغيرها.
ومن المتوقع أن يظهر القمر عملاقا مرتين أخريين خلال العام 2020، الأولى في 8 أبريل والثانية في 7 مايو.
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