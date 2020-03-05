شكرا لقرائتكم خبر عن العراق..تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا في واسط وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كركوك وواسط.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان، إنه "تأكيد الإصابة لثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان في كركوك والثالثة في محافظة واسط".

وأضاف أنه "تمّت متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة وهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خُصِّصت لهذا الغرض".

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على "تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين".

واعلنت وزارة الصحة، امس الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة.