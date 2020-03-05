شكرا لقرائتكم خبر عن رصد حالة جديدة لمصاب بفيروس كورونا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت بيانات جديدة لوزارة الصحة البحرينية مساء اليوم عن رصد حالة جديدة لمصاب بفيروس كورونا «كوفيد - 19» داخل البلاد، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 52 شخصا، بعد الاعلان عن تعافي 4 مصابين صباح اليوم. ووفقًا لموقع وزارة الصحة، تم فحص 5334 شخصًا قادمًا من الدول الموبوءة، وقد تبيّن سلامة 5282 شخصًا وخلوّهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 52 مصابًا للرعاية، 17 منهم يتلقون العلاج اللازم، والبقية في حالة صحية مست Advertisements

وقد قررت البحرين، تمديد تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجارى، على أن تسمح بعودة الإداريين والكوادر التعليمية الأحد القادم.

ونشر نبيل الحمر، المستشار الإعلامى للملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، خبر تعليق الدراسة أسبوعين إضافيين، وعودة المدرسين والإداريين للعمل الأحد المقبل، عبر تويتر، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم عن السماح للكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالعودة إلى العمل من يوم الأحد القادم، وذلك من أجل العمل على تحقيق أهداف العام الدراسى والحد من آثار التعطيل المؤقت للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

كما أعلنت الوزارة بأنه بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرر تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى التاسع والعشرين من مارس القادم 2020م، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".