وزير الخارجية الأردنى يلتقى بالمدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم، بالمدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى ديفيد بيزلى الذي يزور الأردن حالياً.
وووفقا لوكالة الانباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المستمر بين الأردن وبرنامج الغذاء العالمي، واتفقا على استمرار العمل على زيادة التعاون وتنسيق الجهود في معالجة ملف اللاجئين.
ويضطلع برنامج الغذاء العالمي بعدد من البرامج في الأردن تستهدف دعم اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة لهم، بما في ذلك خطة استجابة الحكومة الأردنية للأزمة السورية.
وكان رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، قال أن ما يقلقنا نفاد صبر الشعب ونحن نتفهم لماذا قد نفد صبرهم، فقد مضى 10 سنوات منذ الركود الاقتصادى بعد قضية اللاجئين السوريين والوضع فى المنطقة عامة، ومعدلات البطالة ارتفعت ونسبة البطالة بين الشباب ارتفعت ومن الصعب إقناع شاب أو شابة متعلمة ومبدعة الانتظار 4 أو 5 سنوات.
وأضاف رئيس الوزراء الأردنى فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن بلاده تحملت عبء الاضطراب منذ اليوم الأول وقد أصبح الأردن شديد المناعة سياسيا واقتصاديًا، وليس من المصادفة أن نرى دولا أكبر من الأردن مساحة واقتصادا بعشر مرات تنهار وتتحول إلى دول فاشلة مع الأسف وهذا لم يحدث مع الأردن، والسبب فى ذلك يعود إلى وجود نوع من الثقافة السياسية ظهرت فى الأردن.
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