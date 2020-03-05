شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان تقرر بخصوص السندات الدولية يوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس، إن حكومة لبنان ستعقد اجتماعا لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية يوم السبت.

كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبنانى قال يوم الأربعاء إن أغلبية في لبنان تعارض سداد الديون المستحقة في ظل الأزمة المالية الحالية.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد "مجلس الوزراء سوف يعقد جلسة يوم السبت المقبل لدرس الأوضاع المالية ومسألة (السندات الدولية) لاتخاذ القرار المناسب بشأنها."

كانت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم قالت اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية.

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كانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قالت في وقت سابق إن النائب العام المالي جمد أصول 20 بنكا لبنانيا إلى جانب ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.

ومن جهة اخرى بحث وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، مع منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان فيليب لازاريني، وممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف فى لبنان يوكى موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة فى إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد.