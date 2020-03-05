شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا.. البنك المركزى العراقى يدعو للتعامل بأدوات الدفع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا البنك المركزى العراقى، الخميس، التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكترونى وتجنب التعامل بالنقد، حفاظاً على الصحة العامة.

وقال البنك فى بيان إنه "تزامنا مع ما يمر به بلدنا العزيز، ونتيجة لمتابعة البنك المركزى العراقى للتقارير الدولية التى تحذر من قابلية الاوراق النقدية على أن تكون وسطاً ناقلاً للفيروسات، يدعو هذا البنك التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكترونى (بطاقات، نقاط بيع، محافظ الهاتف النقال)".

كما دعا البنك الى "تجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة".

واعلنت وزارة الصحة العراقية، امس الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى محافظتى ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلى فى عموم العراق الى 35 اصابة.

وقد قررت محافظة البصرة فى العراق، اليوم الخميس، غلق المدارس والجامعات حتى 15 مارس الحالى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

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وقال محافظ البصرة أسعد العيداني - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه تقرر غلق المدارس والجامعات في المحافظة حتى 15 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن محافظة البصرة لم تشهد تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت العتبة الحسينية المقدسة بالعراق في بيان اليوم الخميس إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن "العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق".

وتجذب مدينتا كربلاء والنجف المجاورة زوارا شيعة من داخل العراق وخارجه.