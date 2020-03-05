شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. البصرة تقرر غلق المدارس والجامعات لمنتصف مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محافظة البصرة فى العراق، اليوم الخميس، غلق المدارس والجامعات حتى 15 مارس الحالى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه تقرر غلق المدارس والجامعات في المحافظة حتى 15 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن محافظة البصرة لم تشهد تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا".

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالتي وفاة بين المصابين.

وقالت العتبة الحسينية المقدسة بالعراق في بيان اليوم الخميس إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن "العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق".

وتجذب مدينتا كربلاء والنجف المجاورة زوارا شيعة من داخل العراق وخارجه.