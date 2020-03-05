شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 وإصابة 60 فلسطينيا فى حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 9 فلسطينيين وأصيب نحو 60 آخرين، اليوم الخميس، جراء حريق كبير شب داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، بأن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات، أدى إلى جرح العشرات، واحتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات وسط القطاع، وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع حريق ضخم من دون تحديد أسبابه.

بدورها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عددا من الإصابات جراء الحريق وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع ظروف الحادث.

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الحريق



جانب من الحريق



حريق غزة