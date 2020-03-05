شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان لسيدة قادمة من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 16 حالة.

وناشدت وزارة الصحة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، في مسعى لمكافحة الوباء.

وكان وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، قد أعلن أن بلاده ما زالت في مرحلة احتواء فيروس كورونا، ولم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار.