شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان لسيدة قادمة من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 16 حالة.
وناشدت وزارة الصحة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، في مسعى لمكافحة الوباء.
وكان وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، قد أعلن أن بلاده ما زالت في مرحلة احتواء فيروس كورونا، ولم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار.
وقد بحث وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، مع منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان فيليب لازارينى، وممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف فى لبنان يوكى موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة فى إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد.
وأكد منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان، الاستعداد الكامل لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.
فيما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة كورونا.
وفى سياق متصل تبرعت مؤسسات صينية ومغتربون صينيون في لبنان بمعدات طبية لمساعدة البلاد بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وسلم شيوي تشومينج، ممثل الشركات المانحة، 600 نظارة طبية واقية لممثلي وزارة الصحة اللبنانية إضافة إلى معدات إجراء فحوصات مخبرية لتشخيص الفيروس.
وقال شيوي لوكالة أنباء شينخوا، إن الصينيين كانوا حريصين على التصرف بسرعة بعد أن علموا بأول إصابة بفيروس (كوفيد- 19).
بدوره، قال مصطفى بلاني المسؤول في مكتب وزير الصحة اللبناني، إن الوزارة تقدر هذا التبرع المقدم من الجالية الصينية في لبنان لأنه يعكس العلاقات الودية العميقة بين سكان البلدين، وأضاف بلاني "هذه قوة إضافية تواجه الفيروس في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "العالم سيفوز في الحرب ضد الوباء بدعم الشعوب التي تؤيد السلام والحرية".
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