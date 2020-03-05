الأمين العام للجامعة العربية يلتقى بمفوض الأونروا بالنيابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالنيابة كريستيان سولدرز.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية،أفاد بيان صادر عن مكتب الأمين العام للجامعة اليوم، أن المفوض العام بالإنابة استعرض مع أبو الغيط أوضاع "الأونروا"، وكيفية سد العجز الذي يواجهها في المرحلة الحالية، الذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، مما يؤثر سلباً على عمليات الأونروا في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، بما ينعكس على أوضاع اللاجئين بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الدول المانحة التي تُسهم في تمويل عمليات وكالة (أونروا) إلى المُسارعة بسد الفجوة الكبيرة في موازنة الوكالة هذا العام، التي تُنذر بأزمة خطيرة قد تُلمّ بمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.
ولفت البيان النظر إلى تأكيد أبو الغيط أن الأونروا تلعب دوراً مهماً في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موجهاً الشكر للدول المانحة – العربية وغير العربية – على إسهاماتها الكريمة، ومطالباً هذه الدول بعدم التخلي عن الأونروا في هذه المرحلة الحرجة.
وعبّر الأمين العام للجامعة العربية عن دعمه الكامل لجهود الأونروا، مؤكداً سعيه المستمر مع الدول المانحة لضمان استمرارها في الإسهام في ميزانية الوكالة، وتطلعه لتوسيع دائرة المانحين، خاصة من بين الاقتصادات الصاعدة في آسيا وغيرها من أجل الإبقاء على عمليات الأونروا وضمان ألا تُغلق المدارس التي يتعلم فيها الأطفال الفلسطينيون، أو تتأثر المستشفيات التي تُعالج اللاجئين.
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