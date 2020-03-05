تشاووش أوغلو يهنئ نظيره التونسي بمنصبه الجديد

أنقرة / الخليج 365 هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، نظيره التونسي الجديد نور الدين الري بمناسبة توليه منصبه. ووفق مصادر دبلوماسية، أجرى تشاووش أوغلو اتصالا بنظيره التونسي، اليوم، هنأه خلاله بتولي منصب وزارة الخارجية. وتم تعيين "الري" وزيرا للخارجية في تونس ضمن التشكيلة الوزارية التي أعلنها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 19 فبراير/شباط الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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