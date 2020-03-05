كورونا.. السعودية تغلق الحرمين الشريفين بين العشاء والفجر

إسطنبول/ الخليج 365مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي:

- إغلاق صحن المطاف حول الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة وستكون الصلاة داخل المسجد فقط

- يشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة

- عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم

- إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف بما فيه الروضة الشريفة ومقبرة البقيع

في حدث نادر.. أعلنت السلطات السعودية، الخميس، إغلاق الحرمين الشريفين ما بين صلاتي العشاء والفجر، ضمن ما قالت إنها "اجراءات احترازية لمنع العدوى"، وذلك بعد تسجيل البلاد خمس إصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لم تسمه.

وقال المصدر، "وفق الإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة".

وأضاف أنه "سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

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وتابع المسؤول، "يشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به".

وأردف: "كما تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم".

كما أشار إلى أن "الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع"، دون تحديد فترة هذه الإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 5.

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