كورونا.. ارتفاع الإصابات في إسرائيل إلى 16

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الحالات إلى 16.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أشارت الوزارة إلى أن المصاب من سكان مدينة القدس، دون أن توضح ما إذا كان إسرائيليا أو فلسطينيا.

لكن صحفيين فلسطينيين أفادوا على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المصاب فلسطيني من سكان القدس.

ولم يتسن للأناضول التأكد من هويته.

وقالت الوزارة، إن "المصاب سائق حافلة، رافق مجموعة سياح يونانيين زاروا مدينة القدس، تبين إصابة بعضهم بالفيروس لاحقا، بعد عودتهم إلى بلدهم".

Advertisements

ولفتت إلى "وضع المصاب بالحجر الطبي".

وتسببت المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، في وضع عشرات آلاف الإسرائيليين بالحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين.

وفي وقت سابق الخميس، أشارت "هيئة البث" (رسمية) إلى أن السلطات بدأت تطبيق قرار حظر دخول السياح من فرنسا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا وإسبانيا إلى إسرائيل.

وسبق لوزارة الصحة، أن أعلنت إجراءات مشابهة للإسرائيليين القادمين من إيطاليا والصين واليابان وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى الخميس، في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.