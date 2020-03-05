الصحة اللبنانية ارتفاع عدد إصابات الكورونا إلى 16

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا.

وقالت الوزراة، في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين أصبح 16 مصابا.

وناشدت الوزراة، جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، والاتصال بها فورا عند ظهور أية عوارض.

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وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من مدينة "قم" الإيرانية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر في 85 دولة، حتى الأربعاء، مسببًا 3308 حالة وفاة، و96 ألفا و809 إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.